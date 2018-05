Danmark får et nyt Folkemøde

Formen på energifolkemødet bliver en række boder, hvor forskellige aktører i branchen har stande og kan forklare og demonstrere, hvordan verden ser ud fra deres synspunkt. Parallelt hermed vil der være en central scene, hvor en række topfolk fra løbende holder oplæg, og det hele foregår under Esbjerg Festuge, således at der i forvejen er tusindvis af mennesker i bydmidten.

- Om det kan blive helt så sexet som Folkemødet på Bornholm, ved jeg ikke, men vi vil egentlig bare gerne bare lave lidt folkeoplysning om energibranchen og dens betydning for Danmark, og selvfølgelig skal den slags holdes i landets energimetropol. Vi vil forsøge at tale "folkets sprog", så det ikke får karakter af en fagmesse, siger Niels Aage Giversen.

Hvor inspirationen kommer fra er ingen hemmelighed, og selv om temaet energi kan være en anelse teknisk, er en af kræfterne bag Energiens Folkemøde, formand for Energy Science World, Niels Aage Giversen, ikke bange for, at det hele bliver for nørdet.

Esbjerg: Et væld af topfolk fra landets energibranche har allerede sagt ja til at komme - herunder energiminister Lars Christian Lilleholt (V) - og dermed er der allerede længe før afholdelsen stor opbakning til det, der kommer til at hedde "Energiens Folkemøde" og som afholdes i Esbjerg til sommer.

Afvikles under festugen i Esbjerg, fortrinsvis i dagene 14. og 15. august cirka fra klokken 13.00 til 20.00 begge dage - det endelige program tilrettelægges stadig.Folkemødet suppleres med guidede ture rundt på øst- og sydhavnen. Energiens Folkemøde, der arrangeres af Energy Science World, som arbejder på at skabe et oplevelsescenter i Esbjerg med fokus på energi, holdes på arealerne mellem Torvegade og Danmarksgade, i folkemunde kaldet Rio-grunden, samt parkeringspladsen overfor. Der betales 8500 kroner for hver af de cirka 20 telte, som bliver en central del af folkemødet, og der er så godt som udsolgt.

Der mangler unge

Et af argumenterne for at holde Energiens Folkemøde er, at ikke tilstrækkeligt mange unge drømmer om at blive ingeniører eller maskinmestre.

- Virkeligheden er, at der mangler unge i de tekniske fag, og vi kommer eksempelvis til at mangle tusindvis af ingeniører allerede om fem-ti år, og der vil vi gerne skubbe på for at gøre disse fag mere interessante, siger Niels Aage Giversen.

Interessen for at deltage har været stor blandt virksomheder og interesseorganisationer, og allerede nu er der stort set udsolgt på stande i de 20 telte på pladsen, ligesom arrangørerne på alle måder har oplevet en enorm opbakning til Energiens Folkemøde.