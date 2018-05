Danish Open i en mindre udgave: Visa-reglerne kunne de ikke kæmpe imod

Bramming: Bramming Ju-Jutsu Klub var lørdag vært ved Danish Open. 112 kæmpere deltog, og det er knap 40 færre end forventet.

En række lande meldte fra, da de ikke kunne få visa.

Formand for klubben, Kenneth Benfeldt, forklarer:

- Vi havde regnet med også at se deltagere fra Serbien, Asarbajdsjan, Algeriet, Belgien og Grækenland. Deres kæmpere var tilmeldt, men de kom ikke, for landene havde store problemer med at få visa. Vi forsøgte at hjælpe; men forgæves. Næste gang tager vi selv kontakt til ambassaderne og spørger ind til, hvad der skal til for at aflevere en perfekt visa-ansøgning. På den måde får de udenlandske klubber en konceptansøgnng, de kan bruge.