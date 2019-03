Danhostel Ribe inviterer til fællesspisning

Ribe: Danhostel Ribe inviterer fredag 29. marts fra kl. 17.30 til fællesspisning og hyggeligt samvær.

- Vi har lavet en buffetmenu og til en pris, hvor alle gerne skulle kunne være med. Og for at gøre det endnu mere tilgængeligt kan man selv medbringe drikkevarer til arrangementet. Man kan selvfølgelig også købe drikkevarer hos os ligesom der kan tilkøbes kage og kaffe til arrangementet. Vi håber desuden at vores gæster selv vil medbringe service til at spise og drikke af, fortæller Claus Pedersen fra Danhostel Ribe.

Fællesspisningen er henvendt til alle, pointerer Claus Pedersen.

- Vi vil gerne være byens samlingssted, og derfor laver vi denne aften og håber at der er opbakning. Er der flere tilmeldte end vi kan være i vores spisesal, dækker vi op i Ribe Hallen, så der skulle være plads nok. Børn er selvfølgelig velkomne og kan benytte en del af vores aktiviteter, ligesom vi laver en skattejagt de kan deltage i og samtidig være heldige at vinde en præmie, siger Claus Pedersen og forklarer, at prisen er 125 kr. for voksne og 60 kr. for børn op til 12 år