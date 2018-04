Danhostel, Ældre Sagen og Røde Kors spiser sammen

Ribe: I 2016 deltog 80 til fællesspisning i Ribelunds kantine, og året efter lykkedes det at samle215 deltagere, da Folkebevægelsen mod ensomhed opfordrede til, at folk skulle spise sammen.

Nu er man så klar til endnu en stor eftermiddag, når der igen er "Spis sammen" arrangementer i uge 17. Ikke bare i Ribe, men over hele landet og lokalt er det Ældre Sagen, Røde Kors Besøgstjeneste og Danhostel, der står for arrangementet.

- Med den store interesse, der har været for de tidligere arrangementer, er der god mening i at afholde endnu en spis sammen eftermiddag. Arrangementet er et forsøg på at bryde ensomheden for så mange som muligt, og vi opfordrer derfor alle til at tænke på, om de kender en enlig, der ikke så ofte kommer hjemmefra - så tag vedkommende med. Vi håber, at der kommer ligeså mange denne gang, og vi glæder os over, at vi har fået et godt samarbejde med Danhostel, så vi kan give deltagerne en god oplevelse til en god pris, siger Ældre Sagens formand, Jenny Bech.

- Disse arrangementer har medført, at vi også er værter for en caféeftermiddag en gang om måneden, hvor der plejer at være 120 mennesker til hyggeligt samvær med noget godt at spise, fortæller hun.