Dametøj for 150.000 kroner stjålet i Ribe

- Og da var tyvene for længst over alle bjerge. Politiet var hurtigt fremme. De kom et kvarter efter alarmen havde lydt, fortæller Ketty Sørensen.

RIBE: Kostbart dametøj til en samlet værdi af ikke under 150.000 kroner blev natten til onsdag stjålet ved et indbrud hos dametøjsforretningen Frandsen på Tømmergangen i Ribe.

Ved siden af dametøjsforretningen Frandsen ligger Kop & Kande i Ribe, som tidligere har været udsat for mange indbrud. Kop & Kande har opsat et overvågningskamera, som natten til onsdag blev overmalet med spraymaling i forbindelse med nattens indbrud hos Frandsen.Tyverialarmen lød klokken 0.59, og hvis man kan bidrage med oplysninger, som kan hjælpe frem til opklaring af indbruddet kan man kontakte politiet på tlf. 114.

Indbrudsplaget nabo

Dametøjsforretningen Frandsen er nærmeste nabo til forretningen Kop & Kande i Ribe, som i de senere år har været plaget af adskillige indbrud, hvor der er stjålet varer for store beløb. Men Ketty Sørensen fortæller, at det er første gang Frandsen har været udsat for et indbrud som dette her.

- Ved juletid sidste år havde vi et rudeknusningstyveri, hvor der blev stjålet en enkelt dyr jakke. Men et indbrud i en stil med det her har vi ikke tidligere været udsat for, understreger hun.

Hun tør ikke give et bud på hvem der kan være gerningsmænd til indbruddet.

- Politibetjentene sagde i nat til mig, at tyvene formentlig er kørt ud af landet. Jeg forestiller mig også, at der her er tale om et bestillingstyveri. Tyvene har givetvis holdt uden for med en bil, og da de så var færdige var de formentlig væk i løbet af fem minutter, konstaterer Ketty Sørensen.