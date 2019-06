94 kvinder i alle aldre var lørdag den 1. juni samlet på en villavej i Bramming for at samle penge ind til SOS Børnebyerne. Og for at feste i den gode sags tjeneste.

Bramming: I et telt i haven på Funders Allé 22 i Bramming, fandt der lørdag den 1. juni en noget alternativ indsamling sted. De traditionelle kønsroller var vendt på hovedet, da 94 kvinder i alderen 18-80 år var stuvet sammen i et hvidt havetelt for at holde fest. Uden mænd.

Det var 16. år i træk, at familien Nielsen fra Bramming holdt damefest til fordel for SOS Børnebyerne. Nu er det datteren, Natasja Nielsen, der står for festlighederne. Hun fik festen i den gode sags tjeneste ind med modermælken fra hendes forældre Erling og Marianne Nielsen.

- Jeg har været med, siden jeg var 11 år gammel. Det, der driver mig er, at det går til et godt formål. Vi ved, at pengene går til børn, der har behov for hjælp. SOS Børnebyerne har eksempelvis en ordning, hvor de ansætter mødre til at tage sig af forældreløse børn, der sørger for, at de får opvækst med omsorg og skolegang, fortæller Natasja Nielsen, mens musikken kan høres fra teltet.

Billetten til festen kostede 275 kroner, der dækkede bespisningen og begivenheden, mens alt hvad de kvindelige festdeltagere købte at drikke undervejs gik til SOS Børnebyerne.