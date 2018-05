Damefrokost: Ribes kvinder festede sig ind i eventyret

Vi har overhovedet ingen problemer med at skaffe frivillig arbejdskraft til sådan et arrangement. Byens mænd står i kø for at få lov...

Ved den årlige damefrokost under tulipanfesten i Ribe kåres de flotteste hatte. For fjerde år i træk vandt Katrine Kiholm fra Bramming og Ditte Petersen fra Ribe. De ankom med en fælles hat, hvor samtlige tre bøger i trilogien "Ringenes Herre" var repræsenteret. 2. pladsen gik til Susanne Kristiansen fra Ribe, som på sit hoved bar en eventyrlig Hobbit-hat. 3. pladsen gik til Anna Lone Gotthardsen fra Hviding, som på sit hoved bar en bog, som fantasyfigurerne myldrede op af.

Ringe på hovederne

Og Ribes kvinder har virkelig en vilje af stål.

Årets tema for tulipanfesten var de filmatiserede fantasy-bøger "Ringenes Herre", og trilogien tiltrækker traditionelt ikke mange kvinder, men derfor kan man jo godt som kvinde kigge i gemmerne og kreere en hat til netop dette tema.

For eksempel en eventyrlig Hobbit-hat eller en hat med en humoristisk efterligning af en penis, hvorpå man placerer et skilt, der signalerer, at sexmuskulaturen skam også kræver en form for herre. Endelig kan man jo også vælge den simple løsning og ganske enkelt tage en stor ring på hovedet.

- Vi er ikke meget til "Ringenes Herre" i vores flok, men vi tænkte, at det var en god idé at komme med nogle ringe, lød for det eksempel fra Annette Aalling, Kamilla Nielsen og Therese Nielsen. To af dem mødte op med store guldringe på deres hoveder, mens den tredje bar en troldmandslignende kreation.