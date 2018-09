Dårligt vejr forsinker åbning af Dagmarsgadebroen

Ribe: Både lokale og turister må væbne sig med tålmodighed i yderligere nogle dage i forhold til igen at kunne passere Dagmarsgadebroen, der har været under renovering siden 28. maj.

Den oprindelige dato for genåbningen har gennem hele sommeren været sat til 8. oktober, men nu udsættes åbningen i yderligere 10 dage, så folk fortsat skal benytte Ringvejen for at komme fra det østlige til det vestlige Ribe.

Men selv om det er en beklagelig forsinkelse, så er den nødvendig, forklarer direktør for Teknik og Miljø ved Esbjerg Kommune, Hans Kjær.

- Renovering af Dagmarsgadebroen fortsætter, men arbejdet er desværre forsinket i omkring 10 dage. Det våde efterårsvejr har medført behov for yderligere tid til tørring og hærdning af de anvendte byggematerialer, siger Hans Kjær og forklarer, at man derfor var nødsaget til at forlænge den nuværende spærring frem til 18. oktober 2018.

Hans Kjær uddyber, at fodgængere og trækkende cyklister fortsat kan fortsat passere broen.