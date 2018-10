Dårligt nyt for mastemodstandere: Kun 26 km højspænding kan nedgraves

Hvor Energinet tidligere estimerede, at der kunne kabellægges 10 procent af højspændingsnettet på strækningen mellem Idomlund og den dansk-tyske grænse, er vurderingen nu 15 procent. Men ellers har konklusionerne ikke rokket sig, og det er nedslående nyt for mastemodstanderne.

Dermed fastholder det statsejede Energinet i store træk de tidligere påpegede, tekniske komplikationer ved en nedgravet løsning. Eneste forskel er, at Energinet tidligere havde estimeret, at der ville kunne nedgraves 17 kilometer tracé - eller 10 procent - mens andelen af en mulig kabellægning nu er forøget til 15 procent og dermed i alt 26 kilometer ved brug af alt tænkeligt elektronisk isenkram - special-kabler, filtre, spoler og andre komponenter.

Det er konklusionen på det analysearbejde, som energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V) den 12. juni i år satte i gang, efter at han og lokalt valgte folketingsmedlemmer oplevede massiv vrede fra tusindvis af borgere, der protesterer over udsigten til at få 500 højspændings-master i en højde af 35 meter placeret ned gennem naturskønne områder i Sydvestjylland.

Sydvestjylland: Energinet vil være i stand til at nedgrave op til 26 kilometer af den planlagte 170 kilometer lange højspændingsforbindelse mellem Idomlund ved Holstebro til den dansk-tyske grænse - og ikke mere end det.

I 2008 bliver det af et flertal i Folketinget besluttet, at højspændingskabler skal graves ned i fremtiden.

Alternativer til master

Energinets fagfolk har desuden gransket en række andre, foreslåede alternativer til 400 kV-forbindelsen på master, herunder blandt andet kabellægning til havs, anvendelse af gas-isolerede transmissionsforbindelser, som de kendes fra millionbyer installeret i tunneller under jorden, jævnstrømsforbindelser og kabelløsninger på 150 eller 220 kV. Ingen af disse forslag vurderes i rapporten som gangbare i den virkelige verden.

Lange, nedgravede strækninger med 400 kV "vil medføre betydelige risici og potentielt kompromittere Danmarks forsyningssikkerhed", som Energinet udtrykker det i rapporten. Alt kommer tilbage til, at lange, nedgravede strækninger ifølge Energinet vil øge risikoen for forvrænget spænding, også kaldet støj, som overstiger de tilladte grænseværdier. Det vil - igen i henhold til Energinets konklusioner - medføre et sårbart forsyningsnet, forkortet levetid på anlægget samt fejl i komponenter i både el-nettet og i el-apparater hos forbrugerne.

Som tidligere beskrevet i JydskeVestkysten har minister Lars Chr. Lilleholt besluttet, at konklusionerne i Energinets endelige rapport, der blev offentliggjort mandag klokken 14, skal efterprøves af udenlandske eksperter. Det forventes at tage en månedstid. Ministeren ønsker da heller ikke at kommentere yderligere, før dét resultat foreligger:

- Nu vil jeg som aftalt have Energinets vurderinger og konklusioner trykprøvet af internationale eksperter. Før jeg har modtaget en uvildig vurdering, vil jeg ikke drage nogen endelige konklusioner. Vi må derfor væbne os med tålmodighed lidt endnu, siger ministeren i en pressemeddelelse.