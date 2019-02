Dårlige projekter og udeblevne betalinger tvinger tømrerfirma ud i konkurs

Et sammenfald af en række uheldige omstændigheder har tvunget LR Tømrer, Snedker & Inventar ApS til at indgive konkursbegæring.

- Indførelse af et elektronisk system til håndtering af leverandørers fakturerer har i en periode medvirket til manglende overblik og opfølgning på sager, men det kom der styr på. Men vi har samtidig også været ramt af nogle dårlige projekter, vi har mistet penge i samarbejdspartneres konkurs, mens vi lige havde mandet op, og vi har haft dyre retssager, som har trukket ud, fortæller Lars Mose Olsen, der har drevet LR Tømrer sammen med Ronni Steen Nielsen siden 2005.

Det er i hvert fald ifølge ejerne af LR Tømrer nogle af elementerne bag det konkursdekret, som Skifteretten ved Retten i Esbjerg forleden afsagde over selskabet.

Esbjerg: Med en vækst på hele 235 procent var byggefirmaet LR Tømrer, Snedker & Inventar ApS sidste år på listen over Gazellevirksomheder i Syddanmark, men det er blot en stakket frist, når samarbejdspartnere trækker betalinger i flere måneder og underleverandører ikke leverer som ønsket samtidig med at dårlige projekter og langvarige retssager presser en i forvejen stram likviditet.

Ville lukke ordentig

Indtil konkursen beskæftigede makkerparret omkring 15 ansatte - og dem har man ifølge Lars Mose Olsen forsøgt at hjælpe videre til nye job, ligesom han selv og makkeren har fået lønmodtagerjob andre steder i branchen.

- Heldigvis er efterspørgslen på kompetent arbejdskraft stor i branchen for tiden, siger han.

Parret har ifølge Lars Mose Olsen også forsøgt at lukke butikken ned på en ordentlig måde i forhold til samarbejdspartnere og kreditorer, men det er ikke muligt at undgå tab - heller ikke for parret selv, oplyser Lars Mose Olsen.

- Vi mister selv penge, og det kommer formentlig også nogle andre til, men de fleste har været forstående og sågar tilbudt os arbejde. De ved godt, at det, der er sket, ikke har været i nogen ond mening, tværtimod, forklarer han.

I de seneste to offentliggjorte årsregnskaber har LR Tømrer, Snedker & Inventar ApS bogført overskud på omkring henholdsvis 100.000 kroner og 18.000 kroner. Egenkapitalen var med udgangen af seneste regnskabsår på omkring 400.000 kroner, men af regnskabet ses også, at gælden i selskabet er blevet fordoblet til godt to millioner kroner.

Kurator i konkursboet er advokat Jørgen Makholm, Thuesen Bødker & Jæger.