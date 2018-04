DR beklager radiotavshed i Esbjerg

Danmarks Radio beklager, at man ikke kan give lytterne af DR's DAB-radiokanaler en tidshorisont for, hvornår signalet vender tilbage.

Men det er rent faktisk sket både på Facebook og i radioen, oplyser Kirstine Elley, der erkender, at DAB-signalet efter det første udfald kom op at køre, men nu er det nede igen.

Esbjerg: Med overgangen til ny teknologi blev mange radiolyttere ramt af tavshed, da det digitale radioformat DAB i efteråret skiftede til DAB +, men i Esbjerg-området er DAB-radiolytterne af Danmarks Radios kanaler igen ramt af tavshed, og nogle har endda været i varehusenes elektronikafdelinger for skifte den ellers nye DAB + radio ud med en endnu nyere blot for at konstatere, at det ikke er radioen der fejler noget.

DR anbefaler Esbjerg-områdets lyttere at lytte med på FM, hvis det er P1/P2, P3 eller vores regionale P4, de primært lytter til. Alle DAB-radioer skulle meget gerne have en FM-modtager også. Hvis man ønsker at lytte til DRs radiokanaler, der ikke sendes på FM, anbefales det, at man lytter via DR's internetradio.Den nemmeste måde at tilgå DR's internetradio via DAB-radio er, hvis denne også er en internetradio. Alternativt rådes lytterne til at hente DR's radioapp via deres smartphone eller tablet og derefter tilslutte den til sin radio/anlæg enten via et jack-stick eller via bluetooth (hvis ens radio understøtter dette). Til dem der ikke har en smartphone eller internetradio, er der også mulighed at lytte til DR's internetradio via computeren på dr.dk/radio Har man ikke en computer, så er der flere kabel-tv leverandører, som sender DR's DAB-kanaler via deres kabelnet. Er man f.eks. kunde ved Yousee eller Stofa, kan man lytte til DR's radiokanaler via sit tv.

Uvished

Hele miseren består i, at DR's antenne til DAB-signalet, hvor driften er udliciteret til firmaet Teracom, sidder placeret højt oppe på Esbjergværket. Og af sikkerhedsmæssige årsager kan teknikere ikke komme til antennen, før værket slukkes.

- Som jeg er informeret handler det om, at værket lukker noget damp ud, hvorved teknikerne simpelthen risikerer at blive kogt. Det forekommer umiddelbart at være en lavpraktisk udfordring, men det er det åbenbart ikke, siger Kirsten Elley, der erkender, at det kan forekomme ulogisk at placere antennen et sted, hvor den ikke umiddelbart er tilgængelig. Derfor overvejes det nu også, om antennen skal placeres et andet sted.

Redaktionschefen kan på nuværende tidspunkt ikke kan sige, hvornår DR's DAB-signal i Esbjerg vender tilbage, andet end at hun håber at, det bliver snart.

Det er umiddelbart kun DAB radiolyttere, der får signalet fra antennen på Esbjergværket, som er ramt af tavshed og ustabil drift. Lyttere i Ribe-Brammingområdet kan trække signalet fra en antenne i Kalvslund, og nogle er også lykkedes med at fange DAB-signalet fra antennen i Ølgod.