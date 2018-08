DN har klaget over kommunale Norm-tilladelser

Danmarks Naturfredningsforening har indsendt to klager over Esbjerg Kommunes afgørelser i to sager, der handler om Norm-affald.

Esbjerg Kommune: Danmarks Naturfredningsforening er på tæerne i sagerne om Norm-affald - det lavradioaktive biprodukt fra boringer i Nordsøen - og har indgivet klage over to afgørelser, der er foretaget i Plan & Miljøudvalget før sommerferien.

Det drejer sig for det første om etableringen af et såkaldt Norm-dekontamineringsanlæg (rensning og håndtering af lavradioaktive emner, red.) på virksomheden Ocean Team Scandinavia AS i Vesterhavsgade 56, som Esbjerg Kommune ikke mener er omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse, for det andet om Esbjerg Kommunes afgørelse gående ud på det samme i relation til Hess Denmarks ansøgning om et midlertidigt Norm-lager på Sahara 11.

Klagen fra Danmarks Naturfredningsforening i sagen om dekontaminerings-anlægget i Vesterhavsgade falder i to dele: Dels mener Danmarks Naturfredningsforening ikke, at der har fundet en fyldestgørende offentliggørelse sted af ansøgningsmaterialet, dels mener foreningen, at der mangler en vurdering af effekterne fra udledning af spildevand og svar på spørgsmålet om, hvorvidt udledning af spildevand fra projektet er omfattet af den gældende tilslutningstilladelse. Esbjerg Kommune har udelukkende foretaget en miljø-screening af det ansøgte dekontamineringsanlæg.

Esbjerg Kommune fastholder imidlertid - både i sagen omkring midlertidigt lager på Sahara 11 og dekontamineringsanlægget i Vesterhavsgade, at der ikke er noget at komme efter.

Ifølge miljøchef for Esbjerg Kommune, Christina Egsvang Fønss, er Danmarks Naturfredsforenings klage sendt videre til behandling i Miljø- & Fødevareklagenævnet.