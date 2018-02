DN: Kun vi passer på det enestående Vadehav

Afdelingschef i Danmarks Naturfredningsforening i København beklager, at der ikke er blevet meddelt et i det mindste foreløbigt fuldt stop for planerne om dekommissionering i Esbjerg. Han håber, at aktørerne vil vente og efterlyser en national plan for området.

Esbjerg: Det er en stor skuffelse, at Danmarks Naturfredningsforenings klage over det kommende dekommissioneringsprojekt på Esbjerg Havn til skrotning af udtjente installationer i Nordsøen ikke er blevet tillagt opsættende virkning.

Med opsættende virkning kunne der have været meddelt et fuldt stop for projektet, indtil Miljø- & Fødevarenævnet havde haft mulighed for at tage stilling til projektets påvirkning af den sårbare natur i Vadehavet under én kilometer fra det påtænkte anlæg.

Det siger afdelingschef i Danmarks Naturfredningsforening, Morten Pedersen.

- Selvfølgelig er vi skuffede over det. Vi ved, at der normalt skal klare, gode og magtpåliggende grunde til at opnå opsættende virkning, og vi er kede af, at grundene ikke forekommer vægtige nok. Undervejs har vi dog haft en god dialog med en af projektets aktører, Stena Recycling, så vi håber på, at virksomheden vil vente på den endelige afgørelse fra nævnet, siger Morten Pedersen.

Det skal DN dog ikke vente. Som det kan ses af en artikel andetsteds i denne avis, er Stenas indstilling, at man går i gang.