DM-ryttere skal kæmpe med Hulvejen i Esbjerg

DM i landevejscykling bliver afviklet i Esbjerg Kommune i dagene fra den 27. juni til den 30. juni. der er enkeltstart for alle klasser den 27. juni, mens linjeløbene bliver afviklet den 29, og 30. juni. Bag årets udgave af DM i landevejscykling står Esbjerg Kommune, Danmarks Cykle Union og Esbjerg Cykle Ring, som i år også fejrer sit 100 års jubilæum. Esbjerg var tilbage i 2006 også målby for Dm i landevejscykling.

Hulvejen er med

- Jeg kan love, at der bliver masser af cykelløb at se på for tilskuerne. Rytterne kommer godt ud i alle hjørner af Esbjerg Kommune på ruten, der bliver 240 kilometer lang. Der bliver en rundstrækning på 10 kilometer i Esbjerg, og den skal køres 10 gange, så de sidste 100 kilometer bliver altså i Esbjerg By med afslutning i Havnegade ved Vandtårnet og Musikhuset, som vi kender det fra løbet "Rundt om Vandtårnet", siger Willy Frederiksen.

Netop i løbet Rundt om Vandtårnet spiller Hulvejen en væsentlig rolle, og den stejle og snoede vej med en en længde på knap 500 meter og en gennemsnitlig stigningsprocent på godt tre procent mellem Havnegade og Østre Havnevej er også en del af DM-ruten og får med stor sandsynlighed afgørende betydning.

- Det er jo den eneste ordentlige bakke i Vestjylland, så selvfølgelig skulle den med på ruten, siger Willy Frederiksen.