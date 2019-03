KOMMUNEN: Søndag den 29. juni kommer Esbjerg Kommune til at danne rammen for Danmarksmesterskabet i cykling.

Det er det store linjeløb for mænd, der afvikles i kommunen, og det bliver med start på Domkirkepladsen i Ribe og videre ud igennem byen og ud til Kammerslusen.

Efter en længere tur rundt i kommunen slutter løbet med en større rundstrækning i Esbjerg by.

Der er store forventninger og tro på, at både Ribes og Esbjergs bymidter bliver fyldt med mennesker, som vil opleve cykelløbet fra første parket.

- Esbjerg Cykelring har 100 års jubilæum, og det, vil vi i Kommunen, gerne medvirke til at fejre sammen med dem. Vi har derfor sikret os, at det kan kombineres med denne gode og store begivenhed. Vi glæder os derfor over, at det er lykkes os at få begivenheden her til kommunen med start på Ribe Domkirkeplads og med mål i Esbjerg, siger Willy Grøn fra Esbjerg Kommunes Eventafdeling.

- Det giver altid masser af omtale, når der afvikles et danmarksmesterskab, og ikke mindst når det handler om cykling. Vi ved, at det bliver tv-transmitteret, så vi vil gerne vise de bedste dele af kommunen frem, siger Willy Grøn.