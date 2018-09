DM-finalen i speedway giver et overskud på omkring 100.000 kroner

Esbjerg Motorsport håber, at årsregnskabet ender i et nul.

Esbjerg: Alt tyder på, at DM-finalen på Granly Speedway Arena lørdag den 4. august giver et overskud på cirka 100.000 kroner, oplyser formanden for Esbjerg Motorsport, Mads Kølbæk.

- Vi har ikke det endelige overblik over regnskabet, men det ser fint ud og giver os troen på, at hele årsregnskabet forhåbentlig ender i et nul, siger formanden.

Mads Kølbæk kunne ikke selv være til stede, da DM-finalen blev afviklet men han har kun hørt positive ting om arrangementet fra både sponsorer, tilskuere og kørere. Finalen samlede omkring 3.000 tilskuere, selv om den blev vist direkte på tv, hvor man kunne se Esbjergs egen topkører Niels-Kristian Iversen hjemføre sin 7. DM-titel i træk.

- Det er ikke altid, at en DM-finale giver overskud, for Danmarks Motor Union skal have 150.000 kroner til dækning af blandt andre udgifter til kørerne og dommere, oplyser Mads Kølbæk.

Selve sæsonen i EMS Elite er ikke gået godt. Esbjerg Vikings ligger sidst i rækken med kun to sejre, men sammensætningen af holdet har også båret præg af den økonomiske situation i klubben, hvor det allervigtigste i år har været at komme på fode rent pengemæssigt.

- Vi har stadig nogle kreditorer, men vi er på rette vej, pointerer Mads Kølbæk.