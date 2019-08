DF'er slutter op om protest mod totalt rygeforbud

Esbjerg Kommune: Byrådsmedlem og viceborgmester Susanne Dyreborg (DF) har mistet to brødre og begge sine forældre til lungesygdommen KOL, og hun ryger ikke selv.

Men det ændrer ikke på, at hun i byrådssalen ikke vil lægge stemme til indførelse af et totalt rygeforbud for kommunalt ansatte. Som det tidligere er beskrevet i JydskeVestkysten, diskuteres det livligt både politisk og administrativt på Esbjerg Kommune, om de nuværende rygeregler skal strammes endnu mere, hvorefter det kan blive absolut-forbudt for kommunale medarbejdere at ryge i arbejdstiden - også på døgnvagter, i selvbetalte pauser eller i de tilfælde, hvor man arbejder hjemmefra.

- Jeg bryder mig ikke om rygning - både min mor og far og mine to brødre er døde af en frygtelig følgesygdom relateret til rygning, og jeg kunne ikke selv drømme om at ryge. Men at gribe ind i folks frihed og frie valg - og ovenikøbet også ville bestemme, hvad folk bruger deres egen tid til i selvbetalte pauser - det vil jeg simpelthen ikke være med til. Skal vi så også forbyde indtagelse af vaffelis eller kage på en arbejdsdag, fordi overvægt kan føre til sundhedsmæssige problemer? Det der kommer jeg ikke til at stemme for, hvis den sag ender i byrådet, siger Susanne Dyreborg.

Hun understreger, at hun ikke udtaler sig på hele byrådsgruppens vegne, idet sagen ikke har været debatteret i Dansk Folkepartis byrådsgruppe endnu.