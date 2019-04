Esbjerg Kommune: Mens folketingskandidat for Dansk Folkeparti og byrådsmedlem i Esbjerg Kommune, Susanne Dyreborg (DF), i mandags fortalte eleverne fra Rybners, at de ikke må deltage i klimastrejke i skoletiden, havde hun selv et andet sted, hun skulle have været.

Susanne Dyreborg havde nemlig meldt afbud til et møde i Børn & Familieudvalget, der lå på cirka samme tidspunkt som den politiske paneldebat på Rybners. Således deltog hun altså i et debatarrangement med skoleelever, hvor hun skosede dem for at deltage i klimastrejker i skoletiden, mens hun selv havde meldt afbud til et udvalgsmøde, som hun får skattekroner for at deltage i.

- Jeg meldte afbud til udvalgsmødet i sidste uge. Jeg arbejder som udbudskonsulent på UC Syd, og jeg kunne se, at jeg havde deadline på nogle opgaver, som jeg ikke kunne nå, og derfor meldte jeg afbud til udvalgsmødet. Jeg fortalte Diana (formand for Børn & Familieudvalget, Diana Mose Olsen (SF), red.), at jeg desværre ikke kom, fordi jeg havde arbejde. Så havde jeg en halv times frokostpause, og da jeg kan flexe, brugte jeg en time på Rybners, forklarer Susanne Dyreborg, der udover at sidde i Børn & Familieudvalget har sæde i Social & Arbejdsmarkedsudvalget og også er viceborgmester i Esbjerg Kommune.