DF'er og SF'er enige: Skeptiske over for lokal ghettoplan

SF og DF er normalt ikke enige om voldsomt meget. De to partiers repræsentanter i Plan & Miljøudvalget er dog begge kritiske over for gennemførelse af ghettoplanerne i Esbjerg.

Esbjerg Kommune: Vore partier går ind for ghettoplanen på landsplan og har stemt for i Folketingssalen, men...

SFs Jørn Boesen Andersen og Dansk Folkepartis Hans K. Sønderby, begge medlemmer af Plan & Miljøudvalget, erklærer sig kritiske i sagen om henholdsvis den strategiske og den lovpligtige udviklingsplan for Stengårdsvej i Esbjerg, der er rubriceret som hårdt ghetto-område.

Førstnævnte valgte at stemme nej, da planerne var til godkendelse i udvalget, mens sidstnævnte tog forbehold.

- Hovedproblemet er, at der er taget et initiativ fra Christiansborg, som alle de berørte byer skal rette ind efter, og vi mener ikke, der er taget noget som helst hensyn til alt det, vi allerede har gjort for at forbedre området. Der er gang i renovering af boliger, der er en ny daginstitution og et bydelshus, og det er træls, at man fra Christiansborgs side ikke har valgt at stikke en finger i jorden. Istedet trækker man de samme regler ned over hovedet på alle såkaldte ghettoområder, siger Jørn Boesen Andersen og fortsætter:

- I SF Esbjerg kan vi ikke sådan lige sige ja til planerne, der efter byrådets godkendelse skal sendes til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Jeg synes ikke, de giver et aktuelt og retvisende billede af alt det, der forlængst er sat i gang og gennemført i området. Derudover er hele økonomidelen meget uafklaret, og det er et rigtig stort problem, at beboerne ikke har været med i processen i forhold til udarbejdelsen. De har ikke haft en mulighed for at udtale sig, og de står meget usikkert foran en tvangsflytning, mens deres hjem brækkes ned om ørerne på dem, siger Jørn Boesen Andersen og tilføjer, at han i øvrigt ikke mener, at man skal have alt for travlt med at udføre orden fra Christiansborg:

- Jeg synes, man skal vente så længe, som overhovedet mulig med. Det kan jo være, at fornuften indfinder sig, siger han.