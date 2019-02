DF-politiker anmeldte niqab-klædte kvinde: Nu undrer han sig over politiet

Horsens: Dansk Folkeparti-politikeren Michael Nedersøe fra Horsens anmeldte i weekenden en niqab-klædt taekwondo-kæmper fra København for at bryde det såkaldte tildækningsforbuddet under et stævne i Esbjerg.

Nu er Horsens-politikeren ifølge Ekstra Bladet rystet over, at politiet ikke gav kvinden en bøde for at bryde loven:

- Nu har jeg ikke været en del af politiforretningen, men jeg synes, at det virker underligt. Derfor har jeg også tænkt mig at gå videre med det for at blive klogere på, om man bare kan omgås loven på den måde, siger lokalformanden for DF i Horsens til EB. Han var til stævnet i Esbjerg sammen med sin datter, der dyrker sporten.

Kommunikationsmedarbejder Helle Lundberg fra Syd- og Sønderjyllands Politi uddyber til avisen, hvorfor kvinden ikke fik en bøde for overtrædelse af tildækningsforbuddet.

- Sådan er reglerne. Når vi påtaler, at nogen gør noget forkert, og de så retter sig efter det, får de ingen bøde. Det samme gør sig gældende, hvis du har glemt at tænde for tågelygterne, men gør det med det samme, hvis politiet påtaler det, forklarer hun.