DF-politiker: Nej til løn-nedgang - drop i stedet de politiske studieture

Susanne Dyreborg mener, det er mere nærliggende at droppe studieture, end at beskære politikernes honorar for udvalgsarbejde. Arkivfoto: Soffi Chanchira Larsen

Susanne Dyreborg raser over forslag fra SFs Diana Mose Olsen om at spare på aflønningen til udvalgsmedlemmer og udvalgsformænd. I stedet bør man droppe de politiske studieture, siger hun.

Esbjerg Kommune: Der skal under ingen omstændigheder skæres i politikernes aflønning for arbejdet i de politiske udvalg. Det siger Dansk Folkepartis Susanne Dyreborg, der har taget betydeligt anstød af forslaget fra SFs gruppeformand, Diana Mose Olsen. JydskeVestkysten kunne i søndagens udgave fortælle, hvordan Diana Mose Olsen, der også er udvalgsformand for Børn & Familie, vil foreslå, at politikernes egen aflønning i form af de vederlag, der gives til udvalgsformænd og udvalgsmedlemmer, beskæres i den sparerunde, der lige nu er i gang på Esbjerg Kommune. Spareforslaget ville ramme Diana Mose Olsens selv med brutto godt 8.200 kroner årligt og menige udvalgsmedlemmer med små 1.500 kroner årligt. Susanne Dyreborg, der i øvrigt beklæder posten som viceborgmester, mener i stedet, at det er mere nærliggende at droppe studieture, og hun har meddelt Social & Arbejdsmarkedsudvalget, hvor hun har sæde, at hun ikke agter at deltage i sådanne. Dyreborg sidder også i Børn & Familieudvalget, og her vil meddelelsen være den samme, siger hun.

Vederlag I 2017-tal får Esbjerg Kommunes borgmester godt 1,1 million kroner. En viceborgmester får 10 procent af dette beløb - altså godt 110.000 kroner. Et byrådsmedlem får omkring 110.000 kroner i grundløn. Hertil kommer et vederlag for at sidde i et politisk udvalg. Det ligger på 49.000 kroner. Nogle politikere har sæde i to udvalg.En udvalgsformand får 276.000 kroner oveni for at bestride formandsposten, og hertil kommer honoraret for at sidde i økonomiudvalget. Sidstnævnte ligger på 114.000 kroner årligt.



Der kan ikke skæres i aflønningen for borgmester, viceborgmester og byrådsmedlemmer, da disse honorarer er fastsat af staten.



Hvis der fjernes tre procent af vederlagene, sådan som SF foreslår, for udvalgsmedlemmer og udvalgsformænd, vil menige udvalgsmedlemmer i de forskellige politiske udvalg få 1.470 kroner ned i løn årligt, udvalgsformænd mister 8.280 kroner årligt - og beløbet er knap 12.000 kroner, hvis der fra udvalgsformændene også tages tre procent af det vederlag, som de får for at sidde i økonomiudvalget.



Menige medlemmer af økonomiudvalget skal, hvis forslaget vinder gehør, af med 3.420 kroner årligt.

Tidskrævende - At SFs gruppeformand foreslår beskæring af vederlagene undrer mig - trods alt. Når man sidder som udvalgsformand og medlem af økonomiudvalget, må man forudsætte en form for basal økonomisk forstand og forståelse. Når man samtidig er et voksent menneske med stor erfaring i politisk arbejde, må man forudsætte en sund fornuft og viden om mængden af arbejdstimer, som skal lægges i det politiske arbejde. Især som nyt medlem i byrådet, siger Dyreborg, der mener, at aflønningen er så lille, at der "ikke kan udregnes en decideret timeløn": - Vi kan da kun glæde os over, at der ikke er fagforeninger inde over dette hverv. Det er et meget udfordrende og tidskrævende arbejde, og der er vist ikke nogen, der "søger jobbet" på grund af aflønningen. At man så foreslår en medarbejder - i dette tilfælde et udvalgsmedlem - skal gå ned i løn, men samtidig planlægger studieture for udvalgene, det hænger efter min mening ikke sammen. Jeg og Dansk Folkeparti vil gerne have en debat om disse studieture. Om nødvendigheden af dem, siger Susanne Dyreborg.

Spareforslagene Som tidligere omtalt i JydskeVestkysten skal den politiske organisation for Esbjerg Kommune - i lighed med andre kommunale områder - beskære sit eget budget. For 2019 ligger budgettet på cirka 18,5 millioner kroner, i 2020 på godt 15 millioner kroner, i 2021 på cirka 17,6 millioner kroner og i 2022 på 17,6 millioner kroner. I år skal politikerne reducere 210.000 kroner, næste år der stå 343.000 kroner mindre på bundlinjen, men der er langt fra enighed om, hvor pengene skal findes. Forvaltningen er kommet med en række forslag for at nå målet - blandt andet at afskaffe politikernes printere i hjemmet og de tilhørende toner-patroner, forplejningen til byrådsmedlemmerne i form af håndmadder før byrådsmøderne, hotel-overnatning, udenbys budgetseminarer og abonnementer på aviser og tidsskrifter. - Der er nogle punkter i forslagene, som vil besværliggøre at udføre det politiske arbejde - det er eksempelvis bøvlet, hvis jeg skal på rådhuset for at printe. Og ja jeg printer stadig nogle ting - så gammel er jeg. I forhold til forplejning er der efter min mening ingen grund til håndmadder i forbindelse med byrådsmøder - ingen dør af to timer uden mad, og til udvalgsmøderne kan man sagtens nøjes med en kop kaffe og et glas vand, mener Dyreborg.