DF-politiker: Forbyd mobiltelefoner i Esbjergs skoler

Eleverne skal ikke længere have lov at have deres mobiltelefoner i klasseværelset, og beslutningen skal komme fra byrådet, mener viceborgmester Susanne Dyreborg (DF). Hun får både medhold og modstand fra sine udvalgskolleger omkring forslaget.

ESBJERG: Det brummer i lommen, eller der er pludselig en rød prik øverst oppe på Facebook-app'en, som viser, at der er post. Og fluks er de skærm-ferme børnehænder i gang med at klikke løs på mobilskærmen. Mobiltelefonerne er lige så fast et inventar i skoletasken som madpakken og penalhuset i dag, men står det til 1. viceborgmester i Esbjerg Kommune, Susanne Dyreborg (DF), er det tid at trække stikket til telefonerne. Hun ønsker et forbud mod, at eleverne bruger mobiltelefoner i undervisningen på Esbjergs folkeskoler.

- Børn og unge bliver utrolig forstyrret af de telefoner. De river eleverne ud af koncentrationen i timerne, de giver dem en hel masse informationer at forholde sig til hele tiden, de larmer, og de kan også bruges til mobning. Selvfølgelig vil der lyde ramaskrig omkring det både fra børn, unge, forældre, skolebestyrelser og måske også lærere. Men i forhold til, at der er flere elever i klasserne i dag, det er sværere at få ørenlyd for læreren, karaktererne kunne være bedre, og vi har så mange følsomme unge mennesker, så bliver tingene bliver jo ikke lettere af, at fokus flyttes ned på noget, der ligger i deres hånd, siger Susanne Dyreborg.

I Frankrig er der netop vedtaget et lignende forbud mod mobiltelefoner i skolen, og i Danmark har De Konservative på landsplan meldt ud, at de gerne ser mobiltelefonerne forsvinde ud af klasseværelset.