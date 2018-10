Folketingskandidat for Dansk Folkeparti vil nu bringe Forsvaret ind i Esbjergs bandekonflikt for at skabe tryghed blandt borgerne.

Han forestiller sig, at man i Esbjerg kunne sætte indsatser fra Forsvaret ind på eksempelvis Stengårdsvej og måske på nogle gader inde i byen. Torbjørn Fristed kommer desuden med det eksempel, at man i København også bruger Forsvaret til at bevogte synagogen, og her er de med til at skabe tryghed.

- Det er vidtrækkende, at Forsvaret skal sættes ind - men det er også helt gak, at folk bliver skudt i de danske gader. Om politiet ikke er nok eller har tilstrækkelige beføjelser, tør jeg ikke sige. Men det er forfærdeligt, det der sker. Vi opråber os at være et velfærdssamfund, men så skal vi også tage os af borgernes sikkerhed, siger han.

Esbjerg: Efter flere voldsomme episoder relateret til bandekonflikten i Esbjerg har to af Dansk Folkepartis folketingskandidater fra Sydjyllands Storkreds nu fået nok af den uro, banderne skaber. Torbjørn Fristed tyr gerne til skrappe midler, for ifølge ham kan det blive nødvendigt at bringe Forsvaret ind i sagen.

Siden den 17. august har der i store dele af Esbjerg været visitationszone. Dette er sket efter en optrappet bandekonflikt mellem to grupperinger i den vestjyske hovedstad. Søndag aften var en forbipasserende kvinde vidne til et optrin på gaden i Esbjerg, hvor tre biler i høj fart bevidst kørte ind i hinanden flere gange. Torsdag eftermiddag var den gal igen, da fire personer kom ind i en frisørsalon i Nørregade, hvor de havde medbragt kniv og pistol og en ansat i salonen blev slået i ansigtet. Begge episoder kobler Syd- og Sønderjyllands Politi til bandekonflikten i byen mellem to grupperinger.

Til gengæld vil hun arbejde for, at man i Esbjergs gader skal gøre ligesom i mange engelske byer, hvor man bruger videoovervågning på offentlige arealer. I hendes øjne er det et problem, at man i mange situationer ikke kan fange gerningsmanden, blandt andet fordi folk ikke tør vidne i sager om bandemedlemmer. Ifølge hende er det vigtigste, at de kriminelle skal fanges og at det skal forebygges, at flere slutter sig til banderne.

Minister kaldes i samråd

Efter at have læst at politiet umiddelbart kobler torsdagens voldsepisode i Esbjerg til bandekonflikten i byen har retsordfører for Dansk Folkeparti, Peter Kofod, kaldt justitsministeren i samråd om sagen. Her spørger han blandt andet ministeren, hvad han vil gøre for hurtigst muligt at bremse bandekonflikten i byen samt om Syd- og Sønderjyllands Politi har behov for flere ressourcer til at håndtere situationen.

Selv mener politiinspektør og linjechef for efterforskning i Syd- og Sønderjyllands Politi Jens Langdal, at man hos dem ikke mangler ressourcer til at varetage opgaven. Hvis en politikreds har brug for ekstra ressourcer, kan man "låne" fra en anden kreds, forklarer han.

Det er dog ikke første gang, at andre politikere trækker Søren Pape Poulsen (K) ind i sagen. Mandag kunne vi hos JydskeVestkysten fortælle, at folketingskandidat fra Socialdemokratiet Anders Kronborg via partiets retsordfører Trine Bramsen også ville have justitsministeren til at forholde sig til bandekonflikten.