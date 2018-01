Cyklister får stier i Esbjerg Ø for 26,7 millioner

At projektet er så dyrt skyldes, at der skal anlægges cykelstier på begge sider af strækningen, og fordi cykelstien skal etableres i et område, hvor der i forvejen er anlagt fortove, helleanlæg og parkeringsbåse, der alle skal tilpasses.

Med til historien hører dog også, at en af betingelser for at kunne modtaget tilskuddet fra statspuljen er, at kommunen selv skal klare resten af finansieringen af den i alt 26,7 millioner kroner dyre supercykelsti.

Esbjerg: I december kunne det daværende Teknik & Byggeudvalg med glæde berette, at der vil dukke et velkomment statstilskud på 10,7 millioner kroner op til et af byens længe ønskede cykelstiprojekter, nemlig en 3,3 kilometer lang strækning langs Baggesens Allé.

Såfremt sagen godkendes og arbejdet forløber planmæssigt, kan borgerne i Esbjerg Ø se frem til i 2020 at suse rundt på den nye supercykelsti langs Baggesens Alle på strækningen fra Fynsgade-Århusvej og over det grønne areal ved Skibhøj frem til stiunderføringen mod Tjæreborg ved motorvejen.Projektet kommer som en forlængelse af den nyetablerede supercykelsti mellem Esbjerg Centrum og Esbjerg Nord. Den nye supercykelsti i Esbjerg Ø vil ved Fynsgade møde udløbet af den cykelstibro, der skal anlægges fra Norgesgade ved banegården over baneterrænet til Exnersgade. Finansieringen til denne del af projektet er godkendt og er nu under projektering. Ifølge Esbjerg Kommune vil de primære brugere af den nye supercykelstiforbindelse være borgerne i Esbjerg Ø samt indbyggerne i Tjæreborg - henholdsvis cirka 11.000 og 3.000.

- Jeg skal ikke lægge skjul på, at vi fra Venstres side har været bekymrede for at bruge så mange penge på et så lille projekt, siger udvalgsmedlem for Venstre, Anders Rohr Jørgensen.

Derfor ville Venstre heller ikke gå med til, at den del af regningen for Esbjerg Ø, kommunen selv skal stå for, finansieres ved at tømme hele den kommunale cykelsti-pulje.

Da udvalget i oktober 2017 skulle beslutte, hvilke projekter der skulle søges statsstøtte til, stemte Venstre for, at man i stedet skulle prioritere en væsentligt billigere cykelsti mellem Øster Vedsted og Vester Vedsted. Kompromiset blev, at man søgte støtte til begge projekter, men Trafikstyrelsen valgte i sidste ende kun at prioritere midler til projektet i Esbjerg Ø.

Byfornyelseslån

I stedet er det lykkedes udvalget at indgå endnu et kompromis. For i stedet for at finansiere egenbetalingen via kommunens puljemidler, hvorved stort set alle øvrige cykelstiplaner forbigås, har man fundet plads til supercykelstien i det byfornyelsesprogram, man siden 2015 har arbejdet på at realisere i Østerbyen.

En sådan administrativ finte betyder i praksis, at Esbjerg Kommune i stedet kan gøre brug af et i forvejen godkendt byfornyelseslån med en lav rente. Derved vil der stadig være penge til andre cykelstier i indeværende budget.

- Vi syntes også, at det ville være mange penge at bruge fra vores egen cykelstipulje, men omvendt ville det også være ærgerligt, hvis ikke vi nåede i mål med det her projekt. Med de her nye cykelstier bliver det meget nemmere og sikrere at færdes på cykel i et område, hvor der er mange skolebørn, siger udvalgsformand Søren Heide Lambertsen (S).