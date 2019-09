Esbjerg: Fredag formiddag bliver en cyklist i forbindelse med en venstresvingsulykke kørt ned af en 81-årig mandlig bilist. Uheldet sker, da bilisten kører i sydgående retning på Hjertingvej og drejer til venstre ned ad Grådybet. Under svingningen rammer han en 76-årig mand på cykel.

Der skete ingen personskader, men vigepligtsforseelsen betyder, at bilisten får en betinget frakendelse af kørekortet og skal derfor op til en ny køreprøve for at få det tilbage.