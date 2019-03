Cykelstibro skaber fortsat splid i Esbjerg Byråd

Egentlig drejede sagen sig ikke om for eller imod cykelstibroen. Den handlede om, at byrådet skulle sende cykelstibroen i offentlig høring, så borgerne får lov at give deres besyv med. Men det kom til at handle om, hvorvidt den bro overhovedet skal blive til noget, og især Borgerlistens Henrik Vallø - der i parentes bemærket var med i det budgetforllig, hvor cykelstibroen dengang indgik - og Dansk Folkeparti var vedholdende i deres afsmag for projektet.

- Det ændrer ikke på, at vi stemmer imod i denne sag - Borgerlisten vil bare rigtigt gerne, at vi - altså byrådet - udsætter denne sag og i øvrigt også sagen om den kommende cykelsti i Baggesens Alle. Og et forslag om en udsættelse af en sag - eller her to - er mig bekendt ikke at løbe fra en aftale. Jeg syntes Esbjerg Kommune er i en økonomisk situation, der gør at vi nøje bør vurdere, hvordan vi anvender vores meget sparsomme midler, sagde Henrik Vallø og henviste til besparelser på både "handicapområdet og på børn- og familieområdet, skoleområdet og flere andre ting".

Krads kritik

Socialdemokratiets John Snedker ålede Henrik Vallø:

- Det virker absurd, at Henrik Vallø alligevel ikke vil udmønte den beslutning, han har indgået forlig om. Når man indgår et budgetforlig, så vil der altid være elementer, man som enkelt parti er mere tilfredse med end andet - og derfor er et forlig ofte et udtryk for et kompromis. Men når der er indgået et forlig og partierne har skrevet under på det, så er det altså en fælles beslutning, som partierne så efterfølgende må stå last og brast om. Sådan er spillereglerne. Så kan det jo ikke nytte noget, at man så efterfølgende bare løber fra det, man ikke er så glad for, lød det fra Snedker.

Venstres Kurt Bjerrum slog fast, at Venstre står ved forliget, og at størstedelen af de kommunale kroner, der skal bruges på projektet, er anvendt og derfor vil være tabt, hvis man bakker ud nu.

Venstre, Socialdemokratiet, Enhedslisten og SF endte med at stemme for at sende projektet i høring - Enhedslistens Sarah Nørris med den lille eftertanke, at skulle der komme "en horde og folkeskare og sige, at det er jordens dårligste idé", så kunne det være, at partiet vil ændre sin holdning til broen.