Cykelryttere omringer by: DM giver trafikale udfordringer

Esbjerg Kommune er vært for DM i cykling, og det kommer til at kunne mærkes flere steder. Torsdag bliver Tjæreborg så godt som lammet i fem timer, når enkeltstarterne bliver afviklet.

Esbjerg Kommune: Torsdag bliver den første af fire dage i cykelsportens tegn i Esbjerg Kommune, der i år er vært for de danske mesterskaber i landevejscykling. Det bliver i første omgang borgerne i Tjæreborg, der for alvor kommer til at mærke suset fra cykelrytterne.

Torsdag køres der enkeltstart for U19-ryttere og seniorer for både damer og herrer. Der er start og mål i Veldtofte i den østlige del af Esbjerg, og de mange ryttere kommer til at køre rundt om Tjæreborg, der bliver belejret i fem timer, hvor alle indfaldsveje på nær to i den sydlige del vil være spærret af mellem klokken 14.00 og 19.00.

- Netop trafikmæssigt har det været en udfordring, det må vi erkende. Det kan ikke undgås, at det giver gener, men vi har virkelig lagt os i selen for at informere borgerne i Tjæreborg om arrangementet her. Det har vi gjort blandt andet via Facebook, plakater og sms-beskeder til en større gruppe borgere i området. Der er flere, der har henvendt sig med specifikke spørgsmål og ønsker, og det er lykkedes os at finde løsninger på det hele, siger eventchef ved Esbjerg Kommune, Villy Grøn.