Cykelryttere lod gaver regne over 64 børn

Fredag var dagen, hvor borgmester Jesper Frost Rasmussen (V) fik lov at lege julemand sådan helt uden for sæsonen på vegne af cykel-holdet Team-X, der hvert år gør mange børn og unge i en svær situation rigtig glade. Privatfoto.

Cykelholdet Team-X, der samler penge ind til fordel for børn og unge, som er ramt af sygdom eller anden ulykke, opfyldte ønsker for 400.000 kroner i år. Borgmester stod for uddeling på SVS Esbjerg fredag eftermiddag.

Esbjerg Kommune: Ikke færre end 64 børn fik deres ønsker opfyldt, da borgmester Jesper Frost Rasmussen (V) på vegne af de gavmilde ryttere fra cykelholdet Team-X delte gaver ud i foyeren på Sydvestjysk Sygehus Esbjerg fredag eftermiddag. I alt 400.000 kroner blev delt ud - denne gang ikke til organisationer, men til enkeltpersoner. Målgruppen er børn og unge, der er ramt af sygdom eller andre ulykkelige omstændigheder. - De foregående to år er nogle af pengene gået til et hovedprojekt - første år gav vi virutelle briller til skoletjenesten på Sygehusets børneafdeling og sidste år donerede vi 100.000 til musikterapi-etableringen i børne- og unge-psykiatrien i Esbjerg. I år har dommerkomitéen valg at tilgodese så mange individuelle ønsker fra børn, som muligt. I alt har 64 børn søgt, og de stammer fra Esbjerg og omegn - Esbjerg, Varde, Ribe, Skærbæk og Agerbæk i Varde Kommune, fortæller Mike G. Lassen fra Skiltestedet A/S, der er med i Team-X.

Kort om Team X cykler for velgørenhed - en Tour for Esbjerg og omegns børn og unge, som er ramt af sygdom eller anden ulykke.

Forrige år cyklede rytterne mod Berlin med et smut over Hartzen, mens turen sidste år gik til Verona fra München over alperne og Comosøen. I år er målet også Italien, og turen cykles i slutningen af august. Sponsorerne betaler typisk 10.000 kroner for at få reklamer på rytternes cykeltøj - penge, som alle går ubeskåret til syge børn og unge, men rytterne betaler selv alle udgifterne for deres egen tur.

Holdet består af omkring 30 medlemmer af blandet selskab med forskellig faglig baggrund, men fælles for dem er imidlertid, at de gerne vil hjælpe børn og unge efter at mange af rytterne i flere år har kørt penge ind til kræftramte børn gennem Team Rynkeby.

Glædestårer og store følelser. Team-X er i stand til at opfylde mange ønsker, når der hvert år deles ud. Denne gang var det 64 børn, der hver især fik deres ønsker opfyldt. Privatfoto.

Små ønsker Børnene eller deres forældre har søgt direkte hos Team-X - ofte er kendskabet til muligheden udbredt via læger, diætister eller andet sundheds-personale på sygehuset. - Det er dejligt, sygehuset har taget projektet sådan til sig, og det er en stor glæde for os at kunne opfylde børnenes ønsker. I år spænder gaverne i værdi fra 1.000 kroner til 30.000 kroner - en lille pige havde bare ønsket sig en hulahop-ring, og den har hun selvfølgelig fået sammen med noget andet også. En anden pige, der har været tilknyttet Samuelsgården i Oksbøl og har fabrikeret og solgt armbånd til fordel for stedet, har ønsket sig penge til materialer, så hun kan øge produktionen. Det får hun selvfølgelig - sammen med noget til sig selv. Der er rigtig mange dejlige og rørende, individuelle historier, siger Mike G. Lassen. Blandt gaverne er ferier og ophold i det danske sommerland - oplevelser i blandt andet Legoland, Jesperhus Blomsterparken, Lalandia. Derudover cykler, gavekort til Kongensgade og andre ting. Uddelingen fandt med vilje sted lige før sommerferien, så børnene kan nå at nyde donationerne fra Team-X.

Et par høretelefoner til Sara med kærlig hilsen fra Team-X. Privatfoto.

Tur til Italien Team-X samlede i alt en halv million kroner ind i år, og der står således allerede 100.000 kroner klar til næste års uddeling. I uge 35 sætter 20 cykelryttere og fem servicefolk kursen sydover med endemål i Italien. Alle donationer som Team X modtager går ubeskåret til velgørenhed, idet alle deltagerne på holdet selv dækker udgifterne forbundet med cykelturen. Cykelholdets to protektorer, Jesper Frost Rasmussen og børnelæge på Sydvestjysk Sygehus, Christina Bjørn, sørger sammen med en repræsentant fra holdets styregruppe for, at der foretages en objektiv og rimelig uddeling af de indsamlede penge. - Det er et rigtig godt initiativ, Team-X har taget, og det er jo skønt at få lov at være med til at glæde børn og unge, hvor oplevelsen eller gaven virkelig gør en forskel, siger Jesper Frost Rasmussen.

I år delte Team-X gaver ud for 400.000 kroner. Og i slutningen af august begiver de gæve cykelryttere sig afsted på endnu en tur til fordel for børn og unge, der enten er syge eller i en svær livssituation. Privatfoto.