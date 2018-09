Cykelkup med lykkelig slutning: Hjemløse Kaspers cykel er kommet hjem

Hjemløse Kasper Svamp har fået sin cykel tilbage. Han tror, hans cykel var blevet for kendt til et liv i Esbjerg.

Esbjerg: Kasper Svamp jubler: Hans cykel er kommet hjem.

En familie på Kornvangen i Østerbyen har fundet den i baghaven - og alle mine ting var i den, fortæller Kasper.

Han har allerede hentet cyklen, og står næsten og sukker af gensynsglæde, mens han fortæller om sin kære ladcykel.

- Jeg tror, at den var blevet for varm. Cyklen og dens mærkater var blevet for kendt til denne by, så den var svær at sælge eller bruge at køre rundt på, mener han.