Cykelhold sender gave-regn over børn og unge

Esbjerg Kommune: Cykelholdet Team-X, sætter sig søndag i toget til München og derfra cyklede videre til Verona i Italien, lod fredag en sand gave-regn falde ned over syge, ulykkesramte og på anden måde trængte børn og unge fra Esbjerg-området.

Borgmester Jesper Frost Rasmussen (V), der sammen med Tommy Johansen fra Team-X og ledende overlæge på børneafdelingen på Sydvestjysk Sygehus Esbjerg, Christina Bjørn, sidder i dommerkomitéen, fik lov at uddele gaver og kontante beløb for samlet små 200.000 kroner fredag sidst på eftermiddagen.

Team-X, der hovedsageligt består af tidligere Team Rynkeby-ryttere og blev etableret sidste år for at hjælpe lokale børn og unge, kunne også sidste år glæde mange med betragtelige beløb -blandt andet fik børneafdelingen på SVS Esbjerg 100.000 kroner til indkøb af et projekt med virtuel reality-briller, der gør det muligt for langtidssyge børn og unge at følge undervisningen på deres respektive skoler.

Fredag gik den største, enkeltstående donation på 100.000 kroner til børne- og ungdomspsykiatrien Esbjerg, men derudover var der også mange andre større donationer at dele ud. Der blev givet 10.000 kroner i tilskud til en ladcykel, 7.200 kroner til koncerter til Støtteforeningen for Specialcenter Rabu, 25.000 kroner til indkøb af otte cykler til Familiecenter Sydstjernen, 10.000 kroner til en oplevelse for unge i Korn 180, 15.000 kroner til støtte til en musikpædagog til Specialcenter Kornvangen, to gavekort på hver 5.000 kroner til computere, to gavekort på hver 1.500 kroner til Hennes & Mauritz, et gavekort til Matas på 1.000 kroner, et gavekort til Babysam på 2.000 kroner, et Vibralite mini-børne ur, et gavekort på 5.000 kroner til Varde Legeland, 10 billetter til Legoland, fire styk 10-turs kort til Svømmestadion Danmark samt diverse biografbilletter.