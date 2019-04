Computerspil, kost og motion: Efterskole i Esbjerg tilbyder nyt linjefag

Esbjerg: Samarbejde, taktik og spilteori indenfor computerspillet Counter Strike: Global Offensive kommer på skoleskemaet på Bieringhus Efterskole fra august. Efterskolen går nemlig sammen med foreningen Omnes Esport for at tilbyde e-sport som nyt linjefag.

- Vi ønsker at ramme vores elever på deres interesser, og da e-sport både er populært og spændende, gav det mening for os at tilbyde faget. Flere af vores elever er også udfordret fagligt, og derfor er det fedt at kunne give dem et afbræk fra skolebænken og en mulighed for at vokse indenfor e-sport, hvor de måske er stærkere. I linjefaget kommer eleverne til at lære at samarbejde, blive en god holdkammerat og være i et fællesskab, som vi mener, er rigtig god læring for dem, siger Simon Vevest Lindblad-Madsen, viceforstander på Bieringhus Efterskole.

På efterskolen kan eleverne vælge ridning, gastronomi, værksted, kreativ, musik, boldspil eller e-sport som linjefag. På e-sportslinjen får eleverne tre undervisningstimer om ugen fordelt over to dage. Undervisningen kommer til at foregå hos foreningen Omnes Esport i Esbjerg.