Computerkøb gav millionunderskud på folkeskole i Esbjerg

Esbjerg Kommune arbejder på at få udarbejdet en fælles IT-strategi. Mens dette arbejde står på, har man på Bohrskolen valgt at udskifte hundredvis af computere med et millionunderskud til følge.

- Hvad med alle de andre computere, vi har på skolen? De skal jo også udskiftes en dag, og det kan godt blive dyrt. Skolens budget er på 130 millioner kroner, så et underskud på to millioner er reelt ikke så stort, men som skole kan vi ikke blive ved med at lave så store underskud.

Underskuddet skal dækkes ind via budgettet for 2018, og skolebestyrelsesformand Mark West oplyser, at man nok skal finde pengene, blandt andet ved at spare på bogindkøb i de klasser, hvor eleverne nu sidder med splinternye computer. På sigt er han dog bekymret og siger:

Bohrskolens regnskab for 2017 viser et underskud på to millioner kroner. Hovedparten af dette underskud skyldes indkøb af IT. Resten skyldes blandt andet udgifter i forbindelse med nogle langtidssygemeldinger.

En stor del af de indkøbte computere skulle erstatte computere, der var blevet så forældede, at forvaltningen meddelte, at man på ingen måde kunne tilbyde computerne en sikkerhedsmæssig back-up.

Esbjerg: I Esbjerg Kommune lader en ny, fælles IT-strategi for kommunens folkeskoler vente på sig. Det betyder, at skolerne indtil videre selv må betale ved kasse ét, når de står med forældede computere, der skal skiftes ud.

Esbjerg Byråd valgte for to år siden at sige nej til et forvaltningsforslag om en ny IT-strategi. Begrundelsen var, at det forslag, der var udarbejdet, ikke så nok på, hvordan man efteruddanner lærere og sikrer, at IT bruges pædagogisk korrekt i undervisningen. Forslaget så primært på, hvor mange computere der skal købes fremover på skoleområdet. Nu har forvaltningen udarbejdet et nyt udspil. Det behandles politisk i børn & familieudvalget i Esbjerg Kommune i april og forventes at blive taget med til budgetforhandlingerne i august. Har skolerne i øjeblikket IT-udstyr, der trænger til at blive udskiftet, må de udskifte det inden for den tildelte, økonomiske råderamme.

- Fanø og Varde Kommune har allerede strategier, der sikrer, at alle elever fra 0. - 10. klasse får en computer udleveret af kommunen, og at disse computere ikke må blive mere end tre år gamle, før de skiftes ud, påpeger han.

En ny strategi er på vej

Forvaltningen i Esbjerg Kommune kom for to år siden med et forslag til en ny IT-strategi. Den blev politisk stemt ned. Byrådet ville ikke gå med til "bare" at købe flere computere. Lærerne skal efteruddannes, og der skal tages højde for, hvordan vi pædagogisk bruger IT i undervisningen, lød det.

Nu er forvaltningen klar med et nyt forslag, der behandles i børn & familieudvalget i april.

Diana Mose Olsen (SF), formand for dette udvalg, mener ikke, Esbjerg Kommune er for langsom til at få udarbejdet en ny, fælles IT-strategi.

Hun siger:

- Det her må tage den tid, det tager, for vi skal ikke kun se på, hvor mange computere, vi skal købe fremover. Vi skal også se på, hvordan vi får efteruddannet lærerne, og den IT, vi køber, skal understøtte de digitale læringsmidler, så vi alle steder ender med at bruge de digitale platforme optimalt.

Hun tilføjer:

- Forvaltningen og nogle skoler har valgt at at investere i nyt IT, fordi de mener, det ikke kan vente. Det er altså ikke en politisk beslutning. Det vil jeg gerne understrege.