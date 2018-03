Computere for 300.000 kr. stjålet fra Bramming-skole

For fire år siden

For fire år siden - den 27. februar 2014 - oplevede Bramming Gymnastik- og Idrætsefterskole et tilsvarende stort tyveri af elevcomputere. Kirsten Thygesen, forstander på skolen er ikke i tvivl om, at tyverierne er organiserede. Dengang var der en bølge af tyverier fra flere efterskoler, og hun oplyser, at der også inden for de seneste uger er begået store tyverier på flere skoler.- Tyvene åbner vinduerne og hopper ind på værelserne. Så står der én uden for og tager imod taskerne med computerne, siger hun.



På alle elevværelser er der skabe, hvor elevene kan låse deres værdigenstande inde.



- Men vi har at gøre med teenagere, som har travlt og ikke altid lige får låst deres ting inde, konstaterer Kirsten Thygesen.