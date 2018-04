Cohens tekster som kunstværk

Esbjerg: Galleri Kongsbak i Strandbygade i Esbjerg har lørdag 5. maj kl. 11-14 fernisering på udstillingen "In my secret life" med værker af Kolding-kunstneren Mogens Leander.

Mange af Leanders værker til denne udstilling har stærke relationer til Leonard Cohens tekster og musik-idet strofer og verselinjer fra komponistens mange værker-direkte er nedfældet i lærrederne. Via specielle teknikker har Leander desuden opbygget billedfladerne med ældgamle tyske katekismer, ligesom han anvender ægte venezianske breve fra 1840'erne.

Foruden oliebilleder og Mixed Media præsenterer Leander helt nye bronzefigurer og bronzeportaler inspireret af de rester af græske og romerske bygningsværker, der trods tidens tand stadig står som markante levn fra fortiden.

Mogens Leander har gennem årene skabt blivende værker til ti danske kirker. Han har udgivet to større kunstbøger, som også vil være at finde i galleriet. Mogens Leander grundlagde i 1984 "The new icon school of Denmark".