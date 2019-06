Claus Sørensen Gruppen forlænger hovedsponsorat i EfB

Esbjerg: Efter tre år som hovedsponsor for Esbjerg fB har Claus Sørensen Gruppen valgt at forlænge samarbejdet med yderligere to år.

- Vi er stolte af og glade for, at Claus Sørensen Gruppen fortsat ønsker at være en markant del af EfB. Det er glædeligt for alle, at en så stærk gruppe af virksomheder med hovedkontor i Esbjerg vil fortsætte med at være en medspiller i de kommende to sæsoner, udtaler administrerende direktør hos EfB, Brian Bo Knudsen, i en pressemeddelelse.

- Claus Sørensen Gruppen har i mange år været af den opfattelse, at en by af Esbjergs størrelse bør være repræsenteret i landets bedste fodboldrække, og vi har derfor på forskellig vis støttet EfB i arbejdet for at nå dette mål. Det er vores håb, at mange gode kræfter vil stå sammen om at støtte EfB's videre færd som stjernen i byens sportsverden, siger administrerende direktør John Riis Andersen fra Claus Sørensen Gruppen.

Claus Sørensen Gruppen består af Claus Sørensen A/S, Viking Life-Saving Equipment A/S, Vestfrost A/S og Blika A/S.