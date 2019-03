Claus Sørensen A/S i bundlinjevækst høster frugten af investeringer

Esbjergs stolte frysehus-koncern lander et 2018-regnskab med et overskud på 21,3 millioner kroner, mens omsætningen er steget marginalt.

Esbjerg: En af Esbjergs stolte hæderkronede virksomheder, Claus Sørensen A/S, der driver køle- og frysehuse med udlejning til fødevareindustrien flere steder i landet, høstede i 2018 frugterne af de seneste års investeringer.

Claus Sørensen A/S, med administrerende direktør Jesper Toft Mathiasen i spidsen, kom ud af året med et overskud på 21,3 millioner kroner mod 17,8 millioner kroner året før, hvilket svarer til en stigning på 20 procent. Samtidig er selskabets omsætning steget marginalt til 258 millioner kroner.

Ledelsen skriver i beretningen, at den anser årets resultat for tilfredsstillende i forhold til tidligere udmeldte forventninger.

Claus Sørensen A/S har i 2018 foretaget investeringer, så de samlede investeringer i immaterielle- og materielle anlægsaktiver i 2018 udgør 34,9 millioner kroner.

- Fra de tidligere år har vi investeret en del penge i at effektivisere kapaciteten, og det er blandt andet det, vi høster vi frugten af nu. Det er rart at se, at vi får et udbytte at vores investeringer, siger Jesper Toft Mathiasen.

- Vi har fået skabt en solid platform, som giver os plads til at vækste med mulighed for få nye kunder. Så jeg synes da, at vi har haft et fornuftigt år, hvor vi også har oplevet stabile forhold hos kunderne i fødevarebranchen, tilføjer han.

Claus Sørensen A/S har også fået et par gode nye kunder, og ifølge direktøren forventer han et resultat i år der overstiger 2018-resultatet.