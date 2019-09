Citypedeller og kaffeknallerter: Gågade-regler får første opdatering i 37 år

Ny belægning og nye tider. For første gang siden 1982 er gågaderegulativet for Kongensgade og sidegaderne blevet opdateret og moderniseret. Regulativet udstikker retningslinjerne for gågadens æstetik og hvordan aktiviteter som udeservering og gadesalg skal foregå.

Esbjerg: Hvilken farve må parasollerne i Kongensgade have, hvor længe må caféerne have udeserveringer på hverdagsaftener og hvor høje læskærme må man sætte op? I forlængelse af den store gågade-renovering har Esbjerg City og Esbjerg Byforum revideret de eksisterende retningslinjer for gågaden fra 1982. Det betyder, at der nu er fastlagt nye regler og retningslinjer for, hvordan butikker, restauranter, gademusikanter og gøglere må bruge gågaden og sidegaderne.

Det nye regulativ hedder "Mere liv i Esbjerg bymidte", og i den moderniserede udgave af retningslinjerne er der, som navnet antyder, lagt større vægt på, at gademiljøet skal indbyde fodgængere til at opholde sig i gaden og ikke bare gå gennem den.

- På den ene side giver det nye regulativ ensartede rammer, hvilket får området til at fremstå harmonisk og attraktivt, men samtidig åbnes der også for, at der kan eksperimenteres med nye aktiviteter som for eksempel mere mobilt salg og musik, siger formand for Plan & Miljøudvalget, Karen Sandrini (S) i en pressemeddelelse.