Cirkus Paludan indtog Esbjerg

Rasmus Paludan

Rasmus Paludan er spidskandidat for partiet Stram Kurs, der er stærkt muslim- og islamkritisk.Han er blevet et fænomen på Youtube, hvor han lægger videoer af sine demonstrationer, taler og sammenstød med borgere ud.



Han besøgte i efteråret Stengårdsvej i Esbjerg.



Fredag var han i Ribe for at dele valgmateriale ud sammen med kandidaten i Sydjyllands Storkreds, Carsten Normann Munk, og lørdag var de to i Esbjerg.