Cirkus Arena er på turne med en nyskabende forestilling

- Jeg har altid undret mig over, hvorfor klovnen, der pryder Cirkus Arenas plakater, ikke er med i forestillingerne. Jeg besluttede derfor, at jeg ville præsentere publikum for klovnens historie. Inspireret af de børnebøger, jeg har læst højt for min søn, har jeg blandet den gode historie og det, jeg kan fra musik- og teaterverdenen, ind i cirkusforestillingen. Så vi både får hits til store og små, en spændende fortælling og blændende numre fra årets imponerende artister, fortæller Clemens i en pressemeddelelse.

Klassisk drama fortalt på ny

Pauseklovnen beslutter sig for at rejse ud og besøge sine andre artistvenner og finde et nyt talent, men det viser sig, at han er i besiddelse af noget ganske magisk. Han kan nemlig redde Kronprinsens cirkusmaskine, der er i stykker, og straks gælder det om at finde pauseklovnen og få ham med tilbage til Cirkus Arena.

Det bliver en både lang og farefyldt rejse, publikum kommer med ud på i søgningen på pauseklovnen. Både balancerende astronauter fra det ydre rum, drillesyge hunde, en fræk jonglør, smukke spanske heste og en trapezkunstner der kan vende hele verden på hovedet møder man på vejen, men mon ikke det ender godt?

Man kan læse mere på Cirkus Arenas hjemmeside. /exp