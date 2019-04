Christian Holm er storfavorit ved DM for juniorer

Esbjerg: Den talentfulde vægtløfter fra VK 49, 19-årige Christian Holm, er storfavorit, når han lørdag den 6. april stiller op i 89 kilo klassen ved DM for juniorer i Kalundborg.

- Christian skal nærmest kikse alle sine forsøg for ikke at blive dansk mester, og han har også en reel mulighed for at forbedre sin personlige rekord på 289 kilo i to-kampen, siger formanden for VK 49, Bo Dokkedal.

Med de 289 kilo i to-kampen har Christian Holm allerede klaret kvalifikationskravet til VM for juniorer på Fiji øerne i juni.

Udover Chr. Holm stiller VK 49 også op med Christoffer Kappel i 67 kilo klassen, hvor han også har en chance for at vinde, men her er der ifølge Bo Dokkedal udsigt til en hård kamp om mesterskabet.

De to vægtløftere bliver ved mesterskaberne sekunderet af træner Kasper Bredahl.