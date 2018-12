Med et overskud i regnskabsåret 17/18 kigger et af Esbjergs største entreprenørfirmaer, Chr. Brinck & Søn, frem mod 2019 med en pæn ordrebeholdning i bogen.

Esbjerg: Esbjerg blev ikke bygget på en dag. Vi bygger stadig.

Sloganet fra Brinck, en af Esbjergs største entreprenørselskaber, fortæller historien om en virksomhed, som gennem årtier har sat sin signatur på et utal af bygge- og anlægsprojekter, som har været med til at skabe det Esbjerg, borgerne ser i dag.

For eksempel på Stengårdsvej - her renoverer det cirka 100 mand store esbjergensiske entreprenørfirma aktuelt udendørsarealerne omkring de knap 800 lejligheder og rækkehuse på Stengårdsvej - og forleden offentliggjorde firmaet årsrapporten for driftsselskab ApS Chr. Brinck & Søn.

Her fremgår det, at selskabet i perioden fra den 1. juli 2017 til 30. juni 2018 fik et overskud efter skat på 764.000 kroner. Til sammenligning fik entreprenørfirmaet forrige år et overskud på knap en million kroner, mens man i 2014/2015 leverede et topresultatet med knap seks millioner kroner på bundlinjen.

Årets resultat betegnes af ledelsen som tilfredsstillende, og spørger man administrerende direktør Thomas Thomsen ser det grundlæggende fornuftigt ud med de ordrer, firmaet har i pipelinen.

- På den lange bane ser det fint nok ud, men vi er altid klar til flere opgaver, siger den administrerende direktør, der ejer firmaet sammen med Niels Brinck.