Esbjerg: I årevis har både Esbjerg Havns daværende direktør, Ole Ingrisch, og havnens bestyrelsesformand Flemming Enevoldsen pure afvist muligheden for at bygge boliger på Dokken.

Nu viser det sig imidlertid, at havnen selv har åbnet døren til et boligbyggeri, og det skete allerede i 2006, da Ole Ingrisch indgik en 100-årig lejekontrakt med manden bag Dokken-projektet, direktør Bjarne Pedersen, hvor netop en passus om forbud mod boliger blev slettet af kontrakten. Dét element i kontrakten er netop kommet for dagens lys, og det har sendt chokbølger gennem direktionen på rådhuset og politikere i Esbjerg Byråd.

Kontraktens indhold er først kommet frem i forbindelse med, at Esbjerg Kommunes direktør for Teknik & Miljø, Erik Jespersen, for et par uger siden udtalte til JydskeVestkysten, at et eventuelt kommende boligprojekt er afhængigt af to forhold: Først og fremmest accept fra grundens ejer, nemlig Esbjerg Havn, dernæst en ændring af lokalplanen, så den tillader boligbyggeri. Den udlægning var Bjarne Pedersen ikke enig i, og det fik i sidste uge borgmester Jesper Frost Rasmussen (V) og Erik Jespersen til at henvende sig til Esbjerg Havn for at se lejekontrakten, hvoraf det altså fremgår, at Esbjerg Havn allerede for 13 år siden gav formel accept af boliger på Dokken-arealet.

Mandag aften blev Esbjerg Byråd på en lukket del af byrådsmøde orienteret om den forbløffende drejning, sagen har taget, og også Esbjerg Havns bestyrelse er nu blevet informeret.