Chilikonkurrence: En god chili con carne er da uden majs

Vinbaren i Danmarksgade afholdt søndag første afdeling i konkurrencen om, hvem der kan lave Esbjerg bedste chili con carne. Og der var rigtigt mange bud på, hvordan en god chili skal smage.

Esbjerg: Kvinderne skal være bag kødgryderne. Vendingen høres i ny og næ, men når der tales om chili con carne, er det noget andet. Det er en manderet. Den er stærk, den tung og den er simpel. Eller sådan kan den se ud for nogen, hvis man blot putter hakket oksekød og et brev Knorr-con-carne i en gryde og blander det. Men det er ikke simpelt at lave en god chili. At finde den rette konsistens. Den rette mængde tomat. Styrken. Bønnerne. Skal der ris til? Og selvfølgelig de to eksistentielle spørgsmål ved chili con carne - skal der majs i og skal den laves med hakket oksekød eller skært oksekød. Mange af disse spørgsmål blev diskuteret søndag eftermiddag på Vinbaren i Esbjerg, hvor den første af i alt fem afdelinger i konkurrencen om at finde Esbjergs bedste chili con carne blev afholdt. - Når jeg laver det selv, så bliver det ofte med hakket kød, fordi det er det nemmeste. Men jeg har lavet på begge måder, og de bedste chilier jeg har fået, det har været med skært oksekød, der har fået lov at koge hele dagen, sagde den erfarne chilispiser P.O. Linnet Poulsen, der ikke var med i konkurrencen, men udelukkende var på Vinbaren for at være en del af det publikumspanel, der skulle kåre dagens vinder blandt fire hjemmelavede gryder med chili con carne.

Og vinderen blev... Det blev Christian Pagaard, der vandt søndagens konkurrence med sin chili nr. 3, hvor der blandt andet var tilsat butterbeans og stjerneanis. Han vandt efter stemmelighed og omkamp med chili nr. 1. og de to vinderchilier var netop de to, hvor der ikke var tilsat majs.De næste afdelinger finder sted på Vinbaren 11. februar, 11. marts og 15. april. Vinderen fra hver af disse kvalificerer sig til finalen, der afholdes 20. maj.



Der er stadig én ledig plads til afdelingen søndag 11. marts, og mener man at kunne lave en god chili, så gives pladsen ud efter først-til-mølle-princippet.

Eneste kvinde P.O. Linnet Poulsen var første mand i køen til at få en tallerken med fire små bøtter med forskellige chilier, som idémand bag konkurrencen, Morten Runge, øste op i caféens ene hjørne. Herefter fulgte en lang række gæster, der alle var en del af det officielle smagepanel, der sidst på eftermiddagen havde givet deres bud på dagens vinderchili. - Der skal ikke majs i chili con carne. Og der skal heller ikke være ris til. Kun brød, sagde P.O. Linnet Poulsen, der af og til koger chorizo-pølse med i sin egen chili for at give ekstra smag, og størstedelen af Vinbarens gæster var enige i, at majs ikke hører til i chili con carne. Eneste kvinde blandt de 16 deltagere, der over de kommende måneder skal dyste om en plads i finalen, er Enhedslistens byrådsmedlem, Sarah Nørris. Hun stod i baren på sit stamsted og gav sig god tid til at smage sig igennem de fire chilier, hvor det nøje blev overvejet, hvilken ret der var den bedste, og selv om hun godt ved, hvordan en god chili skal smage, så skal der stadig eksperimenteres, før hun er klar med sin konkurrence-chili. - Smagen var lækker i nr. 4, men konsistensen er for flydende. Det er vigtigt, og de andre smagte for meget af tomat, sagde Sarah Nørris, der formentlig kan se frem til drøje hug fra Vinbarens andre gæster, fordi hun endte med at stemme på en af dem med majs.