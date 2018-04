Cheftræner smutter fra tennisklub efter kort tid

Esbjerg: Esbjerg Tennis Klubs cheftræner Alexander Hansen har opsagt sin stilling og fratræder med udgangen af april.

Det bekræfter advokat Carsten Holmgaard, formand i Esbjerg Tennis Klub (ETK).

Den 35-årige cheftræner kom til Esbjerg Tennis Klub i oktober sidste år som afløser for serbiske Karolina Jovanovic, som forlod klubben efter cirka halvandet år.

Dermed nåede Alexander Hansen blot at være cheftræner i ETK godt og vel et halv år, og det ærgrer naturligvis klubben. Så sent som for cirka tre uger siden ved generalforsamlingen hed det, at Alexander Hansen allerede havde igangsat flere nye aktiviteter, og at man i ETK glædede sig til det fremtidige samarbejde.

- Vi er naturligvis lidt trætte af situationen, men Alexander har fået tilbud et job et andet sted, oplyser ETK-formanden.

På generalforsamlingen blev der spurgt til, hvorfor cheftræneren ikke altid var til stede ved holdkampe, men Carsten Holmgaard understreger, at der ikke lægger nogen form for uenighed bag Alexander Hansens fratrædelse.

- Det noget, der er aftalt i ansættelsesaftalen, ligesom det har noget med arbejdstid at gøre, hvor vi prioriterer, at træneren også bruger tid på bredden i klubben, forklarer formanden.