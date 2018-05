Cheftræner regner ikke med Team Esbjerg-profil

Ida Bjørndalen Karlsson kommer næppe i kamp, når et Team Esbjerg skal forsøge at skabe ny overraskelse i Odense.

ESBJERG: Cheftræner Jesper Jensen regner ikke med at have Ida Bjørndalen Karlsson til rådighed, når holdet på lørdag spiller den altafgørende DM-semifinale i Odense.

Den norske højreback udgik i tirsdagens nederlag hjemme mod fynboerne. Bjørndalen har gennem længere tid haft problemer med akillessenen, og onsdag var hun gennem en scanning.

- Der er ikke nogen yderligere skade. Det kunne bare ikke mere. Det handler meget om behandling og så at tage en risikovurdering ud fra, hvornår det kan betale sig at forsøge igen, siger Jesper Jensen, der tilføjer, at det også er et spørgsmål om smerter.

- Når det bliver irriteret, gør det rigtigt ondt, siger Jensen.

Han regner dermed med, at et i forvejen afbudsramt mandskab bliver yderligere decimeret.

- Der er en lille chance. Det er ikke noget, vi skal hænge vores hat på, siger Jensen om mulighederne for at få Bjørndalen i aktion i Odense.

- Der er sket mirakler før, men vi angriber kampen som om, at hun ikke er med.

Til gengæld bliver Team Esbjerg også nødt til at finde en ny taktisk måde at angribe kampen på i mangel på udskiftningsmuligheder.

- Vi er nødt til at angribe den i hvert fald. Vi kan ikke bare håbe, at tingene lykkes, hvis vi ikke gør noget. Vi skal tænke alternativt, for hvis vi bare matcher de to hold op mod hinanden, har vi ikke en chance, erkender Jesper Jensen.