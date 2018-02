Central p-plads i Tjæreborg befries til foråret

Esbjerg: Tjæreborg er som bekendt et bysamfund, hvor borgerne deltager særdeles aktivt i det lokale liv og foreningsidrætten. Det er således til store glæde for Tjæreborg-borgerne, at Esbjerg Kommune er i færd med et omfattende anlægsprojekt i bymidten, men ikke mindst de aktive borgere, som kommer i hallen, har igennem længere tid undret sig over noget:

Parkeringspladsen foran idrætshallen har i lang tid lignet en byggeplads, og det har undret borgerne, at der ikke er sket noget med pladsen siden efteråret. Samtidig løber et rygte om, at årsagen skulle være en uoverensstemmelse mellem bygherren Esbjerg Kommune og entreprenøren.

Men det afviser Mads Astrup, der er chef for Vej & Park hos Esbjerg Kommune.

- Jeg kan oplyse, at vi har et rigtigt fint samarbejde med entreprenøren. P-pladsen anvendes efter aftale med skolen som byggeplads i forbindelse med bymidteprojektet, oplyser Vej & Park-chefen, der forventer, at parkeringspladsen foran hallen igen kan anvendes til parkering en gang i løbet af foråret.