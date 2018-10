Centerchef om Byens Bedste: Et tiltrængt skulderklap til butikkerne

I Aarhus, Odense, København og sågar Kolding og Holstebro har man gjort det, og nu gør vi det også i Esbjerg. Byens Bedste-prisuddelingen er kommet for at blive, i hvert fald hvis det står til Esbjerg citychef og centerchefen fra Broen Shopping.

Esbjerg: Æres den, som æres bør. Sådan lyder en kendt talemåde, og centerchef for Broen Shopping, Janni Baslund Dam, glæder sig over, at æren blandt andet tilfalder byens butikker og restauranter, når JydskeVestkysten i slutningen af oktober kårer "Byens Bedste" i 11 forskellige kategorier.

- Det er en fantastisk idé. Vi skal huske at sætte pris på de mange mennesker rundt omkring i butikkerne, som knokler i mange timer hver dag for at yde en god service. Det har de brug for, siger Janni Baslund Dam.

Frem til begyndelsen af september har byens borgere kunnet indstille, hvem der skulle være med i de 11 forskellige kategorier. Derefter har en håndplukket jury bestående af bysbørn og spydspidser indenfor sport, kultur, politik og shopping udvalgt de nominerede. Blandt jurymedlemmerne var Esbjerg Citychef, Brigitta Christensen.

- Byens Bedste er et spændende tiltag. Det er altid sjovt at lave noget nyt, og vi ved jo fra de andre byer, hvor de har prøvet det, at det er blevet et ret stort hit. Det tror jeg blandt andet skyldes, at det er en god blanding af seriøs og sjov. Den slags prisuddelinger må ikke blive for højtravende, mener citychefen.