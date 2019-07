Center Hviding vinder Asyl Ligaen: Fællesskabet har vundet turneringen

Fodboldherrerne fra asylcentret i Hviding kunne for tredje gang i træk strække armene i vejret som vindere af den danske Asyl Liga ved det netop afholdte Final Four-stævne i Roskilde. Træneren mener, at holdets fantastiske fællesskab har betydet, at de kunne gå ubesejret igennem sæsonen.

I forvejen prydes rummet af tre kæmpepokaler fra Asyl Ligaen og et indestævne for de danske asylcentre-hold. Men nu hvor de har vundet den danske Asyl Liga for tredje gang i træk, skal der laves plads til endnu en pokal med store ører.

Asyl Ligaen blev startet i efteråret 2016 med det formål at give voksne asylansøgere fysisk aktivitet, opmuntringer i dagligdagen og sociale netværk. Idémanden bag turneringen er den tidligere Brøndby-boss Per Bjerregaard sammen med blandt andet Trygfonden, og fra 2018 blev ligaen udvidet til at omfatte spillere fra asylcentret over hele Danmark.

Ubesejret

Holdets træner, Yanal Faiz Rawashdeh, er stolt over, hvad holdet har opnået i den forgangne sæson.

- Det har været en meget flot sæson. Holdet er ubesejret, og jeg er utrolig stolt over den kollektive indsats, spillerne har leveret, siger Yanal Faiz Rawashdeh, der de to seneste år har været med som holdleder, men i 2019 har trænet holdet.

- Man plejer at sige, at et godt angreb vinder kampe og godt forsvar vinder turneringer, men for dette hold er det fællesskabet, der har vundet denne turnering, siger Yanal Faiz Rawashdeh og uddyber, at det betyder rigtigt meget for de unge mænd at være med på holdet i Asyl Ligaen.

- De elsker alle sammen fodbold, og når de sparker til en bold, så glemmer de hvor de er, og de glemmer at tænke over religion og politiske holdninger. Fodbold er bare en universel sport, fordi den bringer folk sammen, siger Yanal Faiz Rawashdeh.

Træneren forklarer, at holdets topangriber blev Bassirou fra Guinea med seks mål i seks kampe, mens Amadeo blev holdets topscorer med 10 mål trods status af midtbanespiller.