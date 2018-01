Casper opgiver sit landbrug på Mandø

MANDØ: Det er med blandede følelser han siger farvel til sin fødeø, Mandø.

33-årige Casper Hjorth Nielsen er én af øens tre landmænd, men han er meget snart forhenværende, fordi han nu opgiver at drive landbrug på øen i Vadehavet. Han sælger nemlig sin gård og de tilhørende 46 hektar jord, som led i det store jordfordelingsprojekt, som tirsdag blev afsluttet på Café Mandøpigen, hvor den endelige jordfordeling blev konfirmeret. Godt 158 hektar jord på den nordlige og nordøstlige del af Mandø omlægges med det formål at skabe bedre forhold og større vådområder for de ynglende engfugle på Mandø.

For Casper Hjorth Nielsen har det ikke været en let beslutning at sælge sin ejendom.

- Nej, det har det ikke. Men vilkårene for at drive landbrug på Mandø er desværre ikke for gode. Jeg har drevet landbrug med 400 får, men ville gerne have lov til at udvide produktionen til 1200 får. Det har jeg fået nej til fra kommunen, og da jeg dårligt kan tjene min egen løn hjem med en produktion på 400 får, så jeg ikke anden udvej end at sælge. Kunne jeg få lov til at udvide produktionen kunne både jeg og min kone leve af det. Min kone er også uddannet landmand, fortæller Casper Hjort Nielsen.