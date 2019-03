Casper: Jeg ville nok ikke tage uddannelsen på fuld tid

Som godt lønnet elektriker hos Lindpro ville to år på SU ikke være attraktivt for ambitiøs elektriker.

Esbjerg: Med 10 års erfaring som elektriker var Casper Mølle Balle klar til at efteruddanne sig. Men udsigten til et voldsomt dyk i indtægten gjorde det ikke aktuelt at stoppe som elektriker og læse videre på SU.

Derfor valgte han at studere videre til elinstallatør på deltid og beholde sit job som elektriker hos virksomheden Lindpro. Casper Møller Balle er en af de fem første deltidsstuderende ved Erhvervsakademi SydVest (EASV) i Esbjerg, der netop har bestået autorisationsprøven som elinstallatør.

- Jeg tror ikke, jeg ville have taget uddannelsen, hvis ikke muligheden havde været der for at gøre det på deltid. Dels fordi det ikke ville være sjovt at skulle leve af SU i to år, dels fordi det kan være svært at holde sit faglige niveau, hvis man er helt væk fra arbejdet, forklarer han.

- Det er jo ikke sikkert, jeg har lyst til at trække kabler, til jeg skal på pension, og efteruddannelsen som autoriseret elinstallatør åbner helt sikkert for andre og flere jobmuligheder, siger Casper Møller Balle.